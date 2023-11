Manaus FC vence América e avança às semifinais do Amazonense Sub-18

Manaus (AM) – O Manaus Futebol Clube venceu o América de Manacapuru por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Amazonense Sub-18, e garantiu vaga na semifinal da competição. Essa foi a quarta vitória consecutiva do Gavião Real, que manteve os 100% de aproveitamento no Estadual em jogo realizado no CT Barbosa Filho, nesta quinta-feira (23). O atacante Joel e o meia Miguel, ambos na segunda etapa, marcaram os gols da vitória.

Autor do gol que fechou o placar para o time esmeraldino, o meia Miguel valorizou a vitória e a classificação para as semifinais.

“Começou uma partida muito difícil, onde pudemos abrir o placar com um gol do Joel. Depois, os caras vieram para cima e, com muita eficiência, conseguimos fazer o segundo gol. Vai ser uma semifinal muito difícil. Vamos treinar durante a semana para buscar ir para a final”, afirmou o camisa 7.

Na semifinal, o Manaus FC encara o Nacional em jogo com data e local ainda indefinidos. Enquanto os Crias do Gavião tiveram a melhor campanha do grupo B na primeira fase, o time adversário vem com a segunda melhor campanha do grupo A – não há vantagem do empate nas semifinais. O Naça garantiu vaga na próxima fase ao vencer o Sete FC por 2 a 1, no jogo seguinte ao confronto do Gavião.

Os gols

Manaus FC venceu o América de Manacapuru por 2 a 0 Foto: Laiza Balieiro

O Manaus FC abriu o placar da partida somente na segunda etapa. Primeiro, Ronald cobrou escanteio e o atacante Joel subiu mais alto que todo mundo para fazer o primeiro. Os Crias do Gavião continuaram melhores e criando oportunidades. Quem marcou o segundo foi o meia Miguel, em cobrança de pênalti. Carlos Rafael roubou a bola no centro do campo e arrancou em direção ao gol adversário, e só foi parado com falta dentro da área. O camisa 7 partiu para a cobrança e marcou.

Responsável pela jogada que resultou em pênalti do segundo gol, Carlos Rafael avaliou a atuação da equipe.

“Jogo muito difícil, com campo pesado. Muita chuva na cidade. A gente começou o primeiro tempo um pouco retraído, não conseguimos criar muitas jogadas como a gente vinha trabalhando. No intervalo a gente conversou com o professor Luan e conseguimos fazer um bom segundo tempo, onde conseguimos fazer os dois gols e sair com a vitória”, apontou Rafael.

Em relação à semifinal, o técnico Luan Kennedy disse que o time está preparado para qualquer desafio. “Não temos que escolher adversário. Independente de quem vier, nosso time está preparado psicologicamente e tecnicamente. Com certeza, vamos buscar o nosso resultado”, declarou o comandante do Gavião Real.

*Com informações da assessoria

