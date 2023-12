Corpo de adolescente desaparecida é encontrado enrolado em lençol perto de escola

Manaus (AM) – O corpo de Amélia Vitória de Jesus, de 13 anos, que estava desaparecida desde a tarde da última quinta-feira (31), foi encontrado neste sábado (2), por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO), no Parque Hayala, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o CBMGO, a vítima estava enrolada em um lençol, em via pública, próximo ao colégio. Amélia Vitória de Jesus saiu de casa para buscar a irmã na escola, no entanto, não retornou. Imagens de câmeras de segurança mostram a garota andando nas ruas no trajeto da escola.

Desde o desaparecimento, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) acompanhava as buscas pela menina, que são realizadas com o apoio do Corpo de Bombeiros. O caso era investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Trajeto conhecido

Segundo a tia de Amélia, Cristiane Moreira, a adolescente saiu de casa sem celular, pois estava chovendo e ela usa o celular da mãe. Segundo a familiar, o trajeto da escola é conhecido, já que a menina passa pelo mesmo local todos os dias.

Ainda de acordo com Cristiane, o trajeto era sempre feito de bicicleta, mas como a bicicleta estava estragada, a adolescente foi a pé.

A tia contou que perceberam a falta de Amélia quando a escola da irmã mais nova ligou dizendo que ninguém foi buscá-la. Foi nesse que começaram as buscas pelo paradeiro da adolescente.

“Nós refizemos o caminho, ligamos para as amigas dela, pedimos imagens das câmeras no caminho. Todas as imagens que temos, nós que conseguimos. A polícia conseguiu a do posto, que é a última imagem que temos dela”, afirma Cristiane.

*Com informações do Metrópoles

