Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou, na noite deste domingo, 3/12, o espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, promovido pela prefeitura, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), em parceria com a Nova Igreja Batista (NIB). O evento, que faz parte da programação do ‘Natal das Águas – Esperança que se renova’, aconteceu no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da cidade, e contou com a presença de mais de 25 mil pessoas nas duas sessões do espetáculo.

Na ocasião, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou que o evento é um presente para a capital amazonense.

“É um presente que Manaus recebe da Nova Igreja Batista. Esse espetáculo é um sonho de Natal e vem exatamente ao encontro daquilo que Manaus precisa, da presença, da palavra de Deus, e acima de tudo, trazendo esse clima de Natal sensacional que está sobre toda a nossa cidade. Manaus está sendo abençoada com este evento”, disse Almeida.

Foto: João Viana / Semcom

A apresentação, que pelo segundo ano integra o cronograma festivo natalino de Manaus, foi realizada em duas sessões, com participação de mais de 500 voluntários envolvidos. O espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, se passa dentro de um circo, proporcionando uma experiência mágica e emocionante para toda a família.

“É o nosso segundo ano consecutivo trazendo o espetáculo, que é uma parceria da Prefeitura de Manaus com a Nova Igreja Batista, onde hoje estamos trazendo aqui o sonho de Natal, atendendo todas as pessoas que vieram aqui para a Ponta Negra. Além disso, aqui nós temos também o apoio de várias secretarias envolvidas, trabalhando de forma integrada, para que a gente possa prestar um melhor atendimento para a população de Manaus”, pontuou o Presidente do FMS, Emerson Castro.

Foto: João Viana / Semcom

Quem passou pelo local, aprovou cada detalhe da programação, como a autônoma Sabrina Marícia, que foi prestigiar o espetáculo com a família. Para ela, a iniciativa traz à tona o sentimento natalino.

“Eu estou muito feliz de poder estar assistindo e fazendo parte deste momento. Essa iniciativa é uma forma de trazer à tona, a lembrança desse espírito natalino, a bondade, a esperança das pessoas, e é muito legal para mim”, disse Sabrina.

‘Um Sonho de Natal’

Foto: João Viana / Semcom

O espetáculo ‘Um Sonho de Natal – O Circo da Vida’ tem sua estreia marcada para o dia 9/12, às 20h. Promovido pela Nova Igreja Batista (NIB), o evento contará com sessões em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, localizado na avenida Torquato Tapajós, 4.444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na avenida Japurá, 2.020, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Com entrada e estacionamento gratuito, as apresentações serão realizadas entre os dias 9 e 25 de dezembro, com exceção do dia 24.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura integra força-tarefa de combate ao crime organizado no Estado

Partidos de esquerda articulam lançar candidatura própria para Prefeitura de Manaus 2024

Parlamentares comentam emendas liberadas para Prefeitura de Manaus