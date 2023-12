Simulação de fuga real diverte público em shopping de Manaus

Manaus (AM) – Os visitantes do Shopping Grande Circular têm 20 minutos para desvendar mistérios, se livrar de algemas e encontrar a saída no Escape Out. A modalidade de entretenimento, inspirada em jogos online, segue na Zona Leste da cidade com missões e salas temáticas diferenciadas. O local funciona no piso L3, durante o horário de funcionamento do centro de compras.

A versão pocket da atração que é sucesso em Manaus é voltada para grupos de amigos e familiares que buscam se divertir, por meio dos jogos de fuga. Investigação policial, mistérios de assassinatos, sobrenatural e alusões a filmes compõem a lista de temas que o escape game oferece nas suas unidades na cidade.

O jogo consiste no uso do raciocínio lógico, inteligência e trabalho em equipe. Três salas de jogos seguem disponíveis no shopping. Nas salas cenográficas trancadas, os jogadores se veem imersos na história do ambiente e devem fugir antes que o tempo acabe.

Salas

Aberta recentemente, “O Laboratório” fala que um grupo de cientistas decide visitar um laboratório abandonado. Chegando lá, eles se deparam com uma série de experimentos mortais deixados pelo antigo dono e precisam impedir que o protocolo de destruição seja acionado.

A sala “O Circo” conta a história de um grupo de turistas convidados para assistirem um espetáculo no circo da cidade. Chegando ao local eles encontram uma entrada secreta que os leva ao camarim do palhaço louco e precisam encontrar a saída antes que o show de horror comece.

Já no “Cativeiro 2.0” conta que um grupo de amigos foi sequestrado por um cruel assassino e mantidos num porão escuro à prova de som, todos algemados. A missão é encontrar uma forma de escapar antes que seja tarde demais.

“É impressionante a adesão do público nesse período em que estamos no shopping. A atração é novidade para muitas pessoas e segue como tendência para a diversão das férias deste final de ano”, disse Edilmar Bezerra, proprietário do Escape Out.

Valores e agendamentos podem ser consultados pelo WhatsApp (92) 98171-9876 ou indo direto na loja localizada no piso L3 do shopping. Mais informações podem ser conferidas no instagram @escapeoutmanaus.

*Com informações da assessoria

