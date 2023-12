Ruivinha de Marte abre show de Manu Bahtidão e Barões da Pisadinha

Cantora e influencer Ruivinha de Marte apresenta para o público do 'O Maior Piseiro do Mundo' seu novo single

A cantora e influencer digital Ruivinha de Marte será uma das atrações especiais do show de gravação do DVD “O maior Piseiro do Mundo” da banda de forró “Os Barões da Pisadinha”. O show será realizado nesta quinta-feira (7), no Sambódromo e também contará com a participação de convidados especiais, como MC Don Juan, Guilherme e Benuto, Pedro Paulo e Alex e Manu Bahtidão.

A cantora e influencer Ruivinha de Marte apresenta para o público do ‘O Maior Piseiro do Mundo’ seu novo single. Intitulado ‘Bloqueia o Coração’, ela inova em um novo gênero musical voltado para o romantismo.

O clipe também já está disponível no YouTube e tem participação especial do influencer manauara Eddu Oliver, conhecido por participar da Casa da Barra de Carlinhos Maia. A música é uma seresta composta por Dieguinho Azevedo e Glauciane Guimarães, produzida por Vittinho no Beat e Atlas Productionse e editada pela Três Sons editora e gravadora digital.

Atrações nacionais

A dupla Rodrigo Barão e Felipe Barão, que forma os Barões da Pisadinha, coleciona sucessos como “Tá Rocheda”, “Basta você me ligar”, “Esquema preferido”, “Já que me ensinou a beber”, “Chupadinha”, “Galera do interior” e “Recairei”.

Já Manu Bahtidão acaba de lançar o segundo EP do projeto ‘Daqui pra sempre’ que bateu uma marca de 172 milhões de plays gerais em 5 músicas lançadas. As três faixas, “Abismo” feat. Mari Fernandez, “Coração Que Apanhou” e “Prefiro Ser Puta” foram lançadas no último dia 1 de dezembro e prometem conquistar público do país.

Os ingressos para o show já estão à venda em pontos físicos e na internet. A compra presencial pode ser feita nas lojas Via Uno dos Shopping Manauara, Sumaúma e Amazonas, em Grande Circular. A compra pela www.ingressofly.com.

Confira os valores do primeiro lote:

Setor pista:

Meia solidária: R$ 50 + 1 kg de alimento não perecível (arroz ou feijão)

Inteira: R$ 100

Setor VIP:

Meia: R$ 100

Inteira: R$ 200

Serviço

Evento: Gravação do DVD “O maior Piseiro do Mundo” da banda de forró Os Barões da Pisadinha

Data: 7 de dezembro de 2023

Horário: a partir dàs 20h

Local: Sambódromo

Entrada: R$ 50 + 1 kg de alimento não perecível (arroz ou feijão)

*Com informações da assessoria

