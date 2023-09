Mnaus (AM) – Neste sábado (30), a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos realizará duas ações em prol de migrantes e refugiados venezuelanos.

A primeira ação será o início dos atendimentos do projeto “Hermanitos com Saúde”, promovido em parceria com o Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina (DSC/FM), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Os serviços gratuitos que serão oferecidos são: aconselhamento psicológico, palestra sobre saúde mental, distribuição de absorventes; recreação infantil; imunização (COVID-19, gripe e outras doenças); teste de glicemia; checagem de pressão arterial; elaboração de currículos; lanche; e entrega de sopa para o público.

A meta é atender 50 pessoas adultas e 50 crianças assistidas pelo Hermanitos. Os trabalhos serão realizados das 9h às 12h, na sede do Hermanitos, localizado na Avenida Leonardo Malcher, 1.070, bairro Centro – Zona Sul de Manaus.

A segunda atividade será a formatura de 50 mulheres migrantes e refugiadas venezuelanas na 3ª edição do “Mujeres Fuertes”, projeto que visa a independência financeira através do empreendedorismo. Com foco em beleza e estética, a jornada durou seis meses e abordou vários temas, como empoderamento, capacitação profissional, psicossocial, finanças e incentivo ao empreendedorismo.

A cerimônia acontecerá das 9h às 11h, no auditório do Ministério Público do Trabalho do Amazonas e Roraima (MPT – AM/RR), localizado na Avenida Mário Ypiranga, 2.479, bairro Flores – Zona Norte de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Operação Acolhida já atendeu 950 mil venezuelanos em Roraima

Contratação de refugiados venezuelanos ganha destaque na Expo ABRH Amazonas

ONG Hermanitos acolhe e integra imigrantes venezuelanos em Manaus