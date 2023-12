David Almeida participa de cerimônia em homenagem ao Dia do Marinheiro

Em alusão ao Dia do Marinheiro, celebrado, nesta quarta-feira (13), o prefeito de Manaus, David Almeida, participou da cerimônia em alusão a data, promovida pelo Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), na orla da praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Durante a solenidade, o chefe do Executivo municipal recebeu a Medalha “Mérito Tamandaré”, destinada a personalidades militares e civis que prestaram relevantes serviços e fortalecimento em prol da Marinha do Brasil.

“É uma honra receber esta condecoração em uma celebração como a de hoje, que tem grande importância não só para as atuais gerações de marinheiros, mas também para os brasileiros de todos os tempos”, disse Almeida.

O evento que celebra o aniversário do Patrono da Marinha, Marquês de Tamandaré, contou com apresentação da banda de música dos Fuzileiros Navais e com a imposição da Medalha Mérito Tamandaré, além de demais autoridades, instituições, personalidades civis e militares.

Almirante Tamandaré

Nascido em 13 de dezembro de 1807, Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha, dedicou 66 anos de serviço à Marinha do Brasil e participou de episódios decisivos na formação do país, a exemplo de lutas pela Independência do Brasil e da Guerra do Paraguai.

Além de militar exemplar e exímio marinheiro, o Almirante Tamandaré teve trajetória marcada pela honradez e pela extrema lealdade à jovem Nação Brasileira, cujos interesses sempre estiveram acima de sua própria vontade e de seus interesses pessoais

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeito David Almeida lança plano de ações após visita no ‘Nosso Centro’

David Almeida está entre os 11 prefeitos de capitais possíveis de reeleição, segundo pesquisa

Prefeito David Almeida visita obras na capital amazonense; T7 atinge 95% de execução