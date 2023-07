Cantor Tony Bennett, morre aos 96 anos em Nova Iorque

O cantor norte-americano Tony Bennett morreu nesta sexta-feira (21) aos 96 anos, em sua cidade natal, Nova Iorque, a notícia foi confirmada pela assessoria do artista, Bennett foi diagnosticado com Alzheimer em 2016.

O cantor soma 41 indicações ao Grammy, vencendo 20 prêmios, além de ter recebido Lifetime Achievement Award pelo conjunto da obra, mundialmente conhecido pela canção “I Left My Heart in San Francisco”, lançada em 1962.

Nota publicada no perfil do artista:

Tony nos deixou hoje, mas ele ainda estava cantando outro dia em seu piano e sua última música foi “Por causa de você”, seu primeiro hit número 1.

Tony, por sua causa temos suas canções em nossos corações para sempre. ❤

Tony left us today but he was still singing the other day at his piano and his last song was, “Because of You,” his first #1 hit.



Tony, because of you we have your songs in our heart forever. ❤ pic.twitter.com/hsOqtSdTNg