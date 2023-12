Reforço da vacina bivalente está disponível para idosos e usuários imunossuprimidos

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta segunda-feira (18), a oferta do reforço da vacina Pfizer bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e usuários com imunossupressão a partir dos 12 anos. A vacina está sendo disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em mais de 70 unidades distribuídas em todas as zonas geográficas da capital tanto no horário regular, das 8h às 17h, quando no horário ampliado, das 7h às 20h. A bivalente fortalece a imunidade contra as formas graves da Covid-19.

A secretária municipal de saúde, Shádia Fraxe, reitera o compromisso da gestão municipal em manter o cenário epidemiológico da Covid-19 sob controle na capital e apela às pessoas que fazem parte desses grupos que se protejam da Covid-19, tomando a vacina.

“A bivalente é conhecida por gerar uma resposta imune importante, que impede o desenvolvimento das formas graves, que debitam as pessoas e muitas vezes, requerem hospitalização. Reforçamos o pedido para os idosos com 60 anos ou mais e pessoas com imunossupressão com intervalo de seis meses da última dose, que busquem as nossas unidades para cumprir essa importante missão”, enfatiza.

A autônoma Maria Santana, de 63 anos, decidiu abrir espaço na agenda agitada para ir até à Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. José Rayol dos Santos, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, e se vacinar.

“Eu fico sempre em alerta porque a vacina garante o meu bem-estar. Me informo, leio muito, consulto minhas doses. Mesmo na correria, a gente precisa dar um jeito pra se vacinar, pra ficar mais forte. Peço que todas as pessoas que venham tomar a vacina pra evitar que a doença ameace a vida deles e de quem convive com elas”, aconselhou.

A oferta do imunizante que protege contra a variante original da Covid-19 e as subvariantes da ômicrom, em Manaus está embasada na orientação do Ministério da Saúde, que por meio da nota técnica nº 83/2003, aconselha a oferta da vacina para grupos vulneráveis devido ao surgimento de novas cepas e ocorrência de surto no Ceará.

A população pode consultar os endereços e horários de funcionamento das 73 unidades de saúde da Semsa que ofertam a vacina bivalente, pelo link: bit.ly/localvacinacovid19.

Para receber a vacina é necessário que os usuários apresentem documento oficial com foto, Cartão Nacional do SUS e cartão de vacina.

Por meio da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), os usuários podem consultar as doses que já recebeu e se está apto a receber as doses de reforço.

*Com informações da assessoria.

