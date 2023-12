Capacitação: tecnologia de nuvem para impulsionar startups em 2024

O final de ano é um dos principais momentos para organizar metas para o próximo ciclo. No caso de empreendedores ou quem trabalha em startup, o período de festas e descanso também é uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos. E se os cursos são livres e rápidos, melhor ainda. As inscrições disponíveis no site: https://digital.sebraestartups.com.br/startup-na-nuvem

Uma opção para quem está em busca de capacitação é o treinamento em nuvem, oferecido pelo Sebrae Startups em colaboração com a Amazon Web Services (AWS) e disponível de maneira gratuita para mais de 25 mil pessoas.

“O universo das startups é dinâmico e demanda constante capacitação por parte dos empreendedores que buscam realmente inovar. E estar por dentro das novidades sobre tecnologia de nuvem é essencial para reduzir custos, aumentar a segurança, ganhar agilidade e ampliar acesso a clientes e parceiros, como provedores de softwares e integradores de sistemas que ajudam a escalar o negócio”, disse Alexandre Souza, coordenador do Sebrae Startups.

Segundo recente estudo da AWS com a Acess Partnership, quase todas as organizações brasileiras (97%) planejam usar soluções baseadas em IA até 2028. Os empregadores entrevistados no país acreditam que a IA pode aumentar a produtividade em 66% quando a IA é totalmente utilizada em todas as funções de trabalho possíveis. A estimativa é semelhante tanto entre grandes quanto pequenas e médias empresas.

“Startup na Nuvem traz trilhas inéditas sobre inteligência artificial generativa e aprendizado de máquina porque é fundamental que as startups utilizem o poder da nuvem e das tecnologias emergentes para inovar, crescer eficientemente e serem mais competitivas na era digital”, afirma Andréa Leal, gerente de Treinamentos Massivos de AWS para América Latina.

“É um privilégio unir forças com o Sebrae Startups para apoiar empreendedores que têm o potencial para formar a nova geração de unicórnios no Brasil.”

A trilha de desenvolvimento inclui conceitos introdutórios de computação em nuvem, e outros módulos que abordam os benefícios do uso da nuvem, segurança, modelos de serviço, casos de uso e até sessões de mentoria com especialistas – a primeira sessão será ao vivo, no dia 23 de janeiro.

Com os módulos gravados, o objetivo é permitir que os alunos possam estudar no seu tempo livre, especialmente durante o período de férias. A última sessão de tutoria faz um resumo de todos os módulos ao vivo, oferecendo a oportunidade de que dúvidas sejam resolvidas diretamente.

Os estudantes que completarem todos os módulos, fazem um exame final e garantem o seu certificado de participação e as pessoas que atingirem melhores notas, concorrem a vouchers gratuitos para o exame de certificação AWS Cloud Practitioner.

