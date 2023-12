Supermercado Nova Era amplia horário de funcionamento na semana de Natal

Manaus (AM) – As unidades do Super Nova Era funcionarão em horário especial nos dias que antecedem o Natal. Dessa forma, os clientes terão mais tempo para fazer suas compras com tranquilidade e sem correria.

Até sábado (23), abrirão das 7h a 00h, as unidades localizadas nas avenidas Brasil, na Compensa; Torquato Tapajós, nos bairros Flores e Santa Etelvina; Autaz Mirim, no Jorge Teixeira; das Torres, no Novo Aleixo; e Silves, no Crespo. No mesmo horário estarão também funcionando as unidades da rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, e da estrada da Estanave, na Compensa, e Shopping Via Norte.

Na véspera de Natal, domingo (24), todas as unidades funcionam das 7h às 18h. No Natal, na segunda-feira (25), as lojas estarão fechadas.

Promoção

Além de ter mais tempo para realizar as compras, os clientes que visitarem o Super Nova Era ainda podem participar da promoção Fim de Ano Premiado, que vai sortear R$ 500 mil em prêmios, que vão desde eletrodomésticos até carro zero. A campanha é válida para as três cidades em que a marca está presente na região Norte, Manaus, Boa Vista e Porto Velho.

Para participar, a cada R$ 200 em compras, em todas as lojas, o cliente ganha um cupom para concorrer. No caso de Manaus e Porto Velho, as compras pelo site https://www.supernovaera.com.br dão o dobro de cupons.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Supermercado Nova Era inaugura mais uma unidade em Manaus, nesta quinta-feira (21)

Defensoria inaugura nova unidade, no Centro de Manaus, para receber demandas de saúde