Motorista dorme ao volante e capota na Avenida do Turismo, em Manaus

Manaus (AM) – Um motorista de um carro, que não teve o nome divulgado, sofreu um acidente de trânsito na manhã deste sábado (23), na Avenida do Turismo, em Manaus, após dormir no volante e perder a direção do veículo.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o motorista e a esposa estavam voltando de um evento, quando o condutor acabou cochilando e capotou o carro modelo Nissan March.

O motorista sofreu fraturas e foi encaminhado a uma unidade de saúde para receber atendimento médico. Já a esposa sofreu apenas escoriações. Uma equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para orientar motoristas que trafegavam na via.

