Mulher ficou presa no para-choque do veículo e foi arrastada pela avenida

Uma mãe e dois filhos, de 7 e 8 anos, foram atropelados na avenida Sete de Setembro, bairro Iraci, em Itacoatiara, interior do Amazonas, durante a noite de terça-feira (12).

Segundo testemunhas, a família estava em uma motocicleta modelo BIZ, quando um carro atravessou a via e acabou colidindo com o veículo. A mãe ficou presa no para-choque do carro e foi arrastada pela avenida, ficando gravemente ferida.

Uma das crianças machucou gravemente o joelho e foi encaminhado ao Hospital José Mendes. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O motorista do veículo permaneceu no local até a chegada da polícia e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

