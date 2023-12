Mutirão de consultas e exames ocorre no Vasco Vasques em Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de acelerar as consultas e exames, além de reduzir o tempo de espera na fila do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), o deputado estadual João Luiz (Republicanos) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 708 mil, que está sendo executada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), nesta quarta-feira (27) e quinta-feira (28), com um mutirão com mais de 4 mil atendimentos no Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

“Quando os poderes Executivo e Legislativo são harmônicos existe esse impacto na vida da população. No ano que vem vamos trabalhar e enviar mais recursos com o objetivo de ajudar mais o nosso povo”, disse o deputado João Luiz.

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Dr. Anoar Samad destaca que graças a emenda impositiva do deputado João Luiz esse mutirão de consultas vai desafogar a fila do Sisreg.

“Ninguém faz nada sozinho. Essa é uma parceria da Assembleia Legislativa com o apoio do deputado João Luiz. Esse é o compromisso do governador Wilson Lima com a população amazonense com o objetivo de ofertar um sistema de saúde mais humanizado”, afirmou Samad.

Para a paciente do Sisreg, Maria de Almeida esse mutirão de consultas é importante, pois acelera o atendimento de várias especialidades em um só local. “Vim de Rio Preto da Eva para consulta de endocrinologia e ortopedia. Só tenho a agradecer”, frisou.

Os atendimentos acontecerão até quinta-feira (28), e contam com a carreta de apoio à saúde na oferta de exames como: mamografia, ultrassonografias e exames laboratoriais. Serão ofertados mais de mil atendimentos na realização desses exames, destinados aos pacientes que já possuem solicitação e aguardam autorização através do Sisreg.

Além de exames, também está sendo ofertado consultas em oito especialidades, como: ortopedia, urologia, endocrinologia, neurologia, pneumologia, gastroenterologia, proctologia e cardiologia que totalizam em mais de 3 mil atendimentos, também destinados aos pacientes que possuem solicitação de consultas no sistema de regulação.

Mais emendas parlamentares

O deputado estadual João Luiz também destinou emendas parlamentares no valor de R$ 300 mil para um mutirão de cirurgia oftalmológicas, em Codajás e mais R$ 320 mil, em emendas impositivas para mutirão de cirurgias eletivas, em Iranduba.

