VÍDEO: Criança quase é atropelada após se soltar de traseira de caminhão

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que uma criança caiu após se soltar da traseira de um caminhão e quase foi atropelada na rodovia dos Imigrantes, no trecho de São Vicente, litoral de São Paulo (SP).

As imagens mostram um menino sem camisa, descalço e apenas de bermuda pegando uma “carona” na parte traseira do veículo. Ocupantes de um carro que está imediatamente atrás do caminhão filmam e comentam a situação: “Ô, baixinho, sai daí”, diz um homem.

Logo depois, a criança tenta pular e se desequilibra, caindo no chão. O motorista do carro consegue frear a tempo. O menino, então, se levanta e caminha tranquilamente em direção ao acostamento. Ele não se importa ao ser repreendido pelos ocupantes do automóvel.

O incidente ocorreu na altura da Ponte do Mar Pequeno, no sentido Praia Grande. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que não foi feito registro da ocorrência.

Em nota, a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, confirmou que o episódio ocorreu na Imigrantes.

