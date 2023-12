Prefeito entrega mais seis novas residências do ‘Morar Melhor’ na véspera de Natal

Para o secretário municipal de Habitação, Jesus Alves, é uma alegria poder entregar as primeiras casas selecionadas pelo programa “Morar Melhor”

Manaus (AM) – Dando sequência às ações do programa ‘Morar Melhor’, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou na manhã deste domingo, véspera de Natal, mais seis novas casas contempladas pelo programa na zona Leste da capital amazonense. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), contempla neste primeiro momento as famílias dos bairros Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara e São José.

“São seis casas entregues no dia de hoje, dentro desse programa intitulado ‘Morar Melhor’, da Prefeitura, que muda, que transforma essas casas, levando dignidade a essas famílias, e agora, proporcionando um Natal digno para elas. Então, é uma alegria e uma felicidade poder ter esse programa na nossa cidade, que transforma a realidade das pessoas”, assegurou Almeida.

No bairro Puraquequara, duas residências foram contempladas com a reforma total das estruturas, que incluiu troca de piso, portas e janelas, reforma do banheiro e outras melhorias. Uma das residências entregues foi a da dona de casa Ana Angélica, que vive agora uma nova realidade. Ela, que mora com mais oito pessoas, afirma que o sentimento é de gratidão. Além da reforma completa, a dona de casa também recebeu o registro de imóvel, oficializando o local como sua moradia própria.

“Para mim, está muito melhor do que antes, porque antes chovia e molhava tudo. A gente não tinha nem condição de dormir direito e, agora não, vamos conseguir dormir tranquilos. É a realização de um sonho, agora também tenho o documento que é da casa, do terreno, e graças a Deus, recebemos essa ajuda no momento certo”, agradeceu a dona de casa.

Para o secretário municipal de Habitação, Jesus Alves, é uma alegria poder entregar as primeiras casas selecionadas pelo programa “Morar Melhor”, atendendo famílias que realmente precisam de uma ajuda para ter uma moradia digna.

“Somente quem teve uma história de dificuldade, de luta, como o nosso prefeito, iria se lembrar de pessoas humildes como essas. Fazer um projeto que leva esperança para o nosso povo, que leva a esperança de ter uma vida melhor, é motivo de muita alegria para nós também. Serão mais de 4 mil unidades, que se Deus quiser, no próximo ano, sob a orientação do prefeito, nós iremos fazer”, completou o secretário.

Mais Casas

Ainda na zona Leste, o chefe do Executivo municipal entregou a casa da aposentada Maria Rosa Ribeiro, que mora no bairro São José 3 há mais de 30 anos, totalmente reformada. Para ela, ter sua residência nova para o Natal é motivo de alegria.

“É maravilhoso, minha casa já está pronta e isso faz com que seja um Natal muito feliz para a gente. Hoje, já faremos a mudança com os novos móveis também para completar a felicidade. O sentimento é de gratidão”, disse a aposentada.

Já no bairro Colônia Antônio Aleixo, três novas residências foram entregues às famílias pelo prefeito de Manaus. Uma das beneficiadas foi a dona de casa Maria Rita dos Santos, que junto com a família vivia em uma situação precária. A contemplada salientou que ter sua casa reestruturada para as festas de fim de ano, foi o seu maior presente.

“Eu estou muito feliz, alegre de verdade por ter recebido minha casa, eu nunca ganhei um presente de Natal, mas hoje eu ganhei a minha casa do meu prefeito. Essa é a realização de um sonho de mais de 40 anos”, afirmou Maria.

