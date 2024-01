Bairros da Zona Centro-Oeste de Manaus ficam sem água na véspera de ano novo

Manaus (AM) – Desde a tarde de sábado (30), moradores dos bairros da Zona Centro-Oeste de Manaus, entre eles, Alvorada 1 e 2, Chapada, Conjunto Kíssia, Dom Pedro e Lírio do Vale, reclamam de ausência do fornecimento de água. A falta de abastecimento já completa mais de 24 horas.

Na véspera do ano novo, internautas solicitam, no perfil da Águas de Manaus, que o serviço seja normalizado. Ainda de acordo com os moradores, desde às 14h de sábado os bairros estão sem água.

Em nota, a concessionária informou que o serviço foi interrompido devido a uma obra para conter vazamento na avenida Pedro Teixeira. Confira:

“A Águas de Manaus está atuando em uma manutenção emergencial para corrigir um vazamento na Avenida Pedro Teixeira. Em decorrência disso, o abastecimento de água pode apresentar oscilações nos bairros Dom Pedro e Alvorada. A previsão é que o serviço seja concluído na tarde deste domingo (31), com o abastecimento retomado de forma gradativa, na sequência”.

Leia mais:

Águas de Manaus lança segunda temporada de websérie

Últimos dias para participar de campanha de negociação de dívidas da Águas de Manaus

‘Zera Dívida’: Águas de Manaus oferta até 95% de descontos em negociações