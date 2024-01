Engenheiro é achado morto em apartamento usado para encontros

O corpo do engenheiro brasileiro Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho, de 34 anos, foi encontrado, nesse sábado (30), com sinais de violência em um apartamento em Ribeirão Preto, em São Paulo. O homem vivia nos Estados Unidos, mas estava no Brasil desde o dia 19 de dezembro para passar as festas de fim de ano com a família. As informações são do G1.

Conforme relatos de testemunhas à Polícia Civil de São Paulo, o apartamento onde o homem foi encontrado seria usado para encontros sexuais por garotos e garotas de programa. Paulo Roberto estava desaparecido desde quinta-feira (28), quando saiu para encontrar alguns amigos.

Familiares buscaram a polícia na sexta-feira, depois que o filho não voltou para a casa e a irmã dele recebeu uma mensagem de um desconhecido dizendo que havia achado o celular de Beto, como era conhecido.

No sábado, policiais encontraram o apartamento, e Paulo Roberto estava lá dentro, já sem vida. O celular do homem não foi encontrado.

Testemunhas afirmaram que os donos dos imóveis moram no Rio de Janeiro (RJ) e os alugam mediante pagamento antecipado.

*Com informações no Metrópoles

Leia mais:

Foragido é preso enquanto curtia em bar na Zona Leste de Manaus

Homens são mortos a tiros no Centro de Manaus, neste domingo (31)

Tensão entre as Coreias se intensifica após declarações de Kim Jong-un