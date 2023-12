Homens são mortos a tiros no centro de Manaus, neste domingo (31)

Manaus (AM) – Dois homens não identificados foram assassinados a tiros na manhã deste domingo (31), a rua Taqueirinha, bairro Centro, zona Centro-Sul de Manaus.

Em informações preliminares, testemunhas informaram à Polícia que as vítimas foram atingidas por diversos disparos, inclusive na cabeça, enquanto estavam passando pela rua.

Os corpos das vítimas estavam próximo de um ponto de ônibus. Um dos homens vestia uma blusa de manga listrada com as cores branca, cinza, preta e azul, e uma bermuda jeans, já o segundo estava com uma camisa rosa claro e também uma bermuda jeans.

