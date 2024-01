Vem Aí? Fãs se empolgam com suposta participação de Simaria no BBB 24

O BBB 24 tem estreia marcada para o próximo dia 8 de janeiro e as especulações em torno dos nomes que vão compor o elenco camarote, já dominam as redes sociais. Simaria, que formava dupla com Simone, viu seu nome se tornar um dos mais comentados da internet. As informações são do site O Tempo.

A cantora vem sendo cogitada no reality show da TV Globo e aumentou os rumores após publicar um vídeo onde aparece arrumando as malas.

Rapidamente o assunto se espalhou pela internet e empolgou os fãs, que acreditam que Simaria, caso confirmada, será o grande destaque do reality show apresentado por Tadeu Schmidt.

“A Simaria vai ser o puro suco do entretenimento no BBB! Amo”, comentou uma seguidora. “Se a Simaria for mesmo, vai ser tudo de bom”, disse outra. “Se Simaria for, eu já tenho a minha favorita! Minha vilã perfeita”, comentou uma terceira.

Para quem está esperando uma Simaria briguenta, se prepare para receber a pessoa mais engraçada e good vibes da vida pic.twitter.com/ykyY16dYiV — Simaretes © (@Simaretes) January 2, 2024

E quando ela for anunciada dia 5 e parar

o brasil,com a sua chamada,vem diva simaria✨#BBB24 pic.twitter.com/SBvPCZjzi7 — cai. (@Caituiita) January 2, 2024

