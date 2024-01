Seduc dá início a reordenamento de estudantes da rede pública no AM

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) inicia, nesta sexta-feira (5), o período de reordenamento dos alunos para outras unidades de ensino, nos casos em que a escola não ofereça a continuidade do ensino. A programação segue o Calendário de Matrículas de 2024 e pode ser acompanhada pelo site matriculas.am.gov.br.

O reordenamento acontece de forma automática e é realizado por meio da Gerência de Pesquisa e Estatística (Gepes), da Secretaria de Estado de Educação. Neste ano, a escola informa aos responsáveis pelos estudantes para qual unidade de ensino o aluno foi reordenado para o ano letivo 2024.

A confirmação da vaga será feita nos dias 8 e 9 de janeiro, pelos pais ou responsáveis, mediante a apresentação dos documentos dos alunos na nova escola.

De acordo com a diretora de Planejamento (Deplan), da Secretaria de Educação, Cristina Bentes, mesmo que o responsável não esteja satisfeito com a unidade escolar que o filho foi reordenado é fundamental confirmar a matrícula com a apresentação dos documentos na nova escola, para garantir a vaga e poder solicitar a transferência, conforme o cronograma do calendário de matrículas 2024.

“Caso os pais ou responsáveis desejem uma nova escola, no período de transferência, que acontece nos dias 10 a 16, será possível realocar o estudante. Entretanto, é fundamental que ele confirme a matrícula na escola indicada (no reordenamento) para não perder a vaga”, orienta a diretora.

Documentos para confirmação da matrícula

Para confirmar a matrícula na nova escola, é preciso apresentar os seguintes documentos:

Comprovante de escolaridade original;

Certidão de nascimento (original e cópia);

CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade;

Comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

Cartão de vacinação (cópia);

Duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Matrículas 2024

Pelo menos 235 mil alunos, já foram rematriculados na rede estadual de ensino até esta sexta-feira (5).

As rematrículas automáticas iniciaram no dia 18 de dezembro, com um processo realizado pelas próprias escolas, e seguiu até o dia 4 de janeiro. Nesta sexta, como informado, acontece o encaminhamento do reordenamento (de todos os ensinos).

Entre 10 e 11 de janeiro, serão realizados os atendimentos para alunos com deficiência (de todos os ensinos), tanto em caso de transferências, quanto novos estudantes PCDs.

O processo de matrícula para novos alunos acontece de 17 a 19 de janeiro.

Dúvidas sobre matrículas

A Central de Atendimento está apta para auxiliar os responsáveis que estejam com dúvidas sobre os procedimentos de matrículas. Por meio do número 0800 092 5050, a ligação é gratuita. No serviço realizado pela Secretaria de Educação, é possível sanar dúvidas e ter orientações gerais, das redes estadual e municipal.

A Central de Atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Leia mais

Matrículas 2024 no AM: confira calendário das redes estadual e municipal