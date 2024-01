Prêmio ‘Educador Transformador’ segue com inscrições abertas até dia 5 de fevereiro

O Prêmio Educador Transformador, uma iniciativa conjunta do Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare, segue com inscrições abertas até o dia 5 de fevereiro de 2024. Os vencedores nacionais de cada uma das sete categorias da premiação receberão pacote completo para participar do maior evento de inovação em educação da América Latina. A inscrição é totalmente gratuita e pode ser feita no site do Prêmio: https://educadortransformador.com.br/.

Podem participar da premiação professores que lecionam em escolas públicas ou particulares: Educação Infantil; Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano); Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano); Ensino Médio Regular; Educação Profissional Técnica; Educação Superior; Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os projetos elegíveis devem ter sido realizados entre os anos de 2021 e 2023, por professores vinculados a instituições de ensino, e podem ter diversos formatos, tais como: atividades, estudos, jogos, metodologias, cursos, tecnologias, desafios, apresentações, competições, serviços, produtos entre outros. O anúncio dos vencedores deve ocorrer no final de abril de 2024, durante a realização da 29ª edição da Bett Brasil, em São Paulo.

Premiação

A premiação tem como propósito reconhecer e destacar os projetos pedagógicos implementados por professores de todo o Brasil, entre os anos de 2021 e 2023. Na atual edição do prêmio os projetos participantes terão a oportunidade de concorrer nas etapas estatual, regional e nacional. Os vencedores das sete categorias das 5 regiões do Brasil participarão da Bett Brasil 2024.

“O Prêmio Educador Transformador é um tributo merecido aos educadores, pelas suas lutas e triunfos na educação”, afirmou o professor Wellington Cruz, presidente do Instituto Significare. Ele ressalta que a celebração vai além das conquistas de projetos educacionais, sendo principalmente uma homenagem à coragem dos professores e professoras. Enfrentando desafios, eles moldam um amanhã melhor para todos nós.

“Cada projeto inscrito no Prêmio Educador Transformador é um testemunho da paixão incansável de um professor pela educação de qualidade. Essa paixão possibilita a realização de sonhos e a transformação de realidades.”

Para obter uma visão geral dos principais critérios de avaliação e seleção dos projetos no Prêmio Educador Transformador, estão disponíveis no site do Prêmio, vídeos recém-lançados da série “Diálogos”, com especialistas que abordam temas relevantes para o entendimento da educação transformadora.

