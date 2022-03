Vídeo: passageiro morre após levar facada de motorista de ônibus em Manaus

No vídeo, moradores do local tentaram socorrer o homem ferido

Manaus (AM)- Uma discussão entre passageiro identificado como Auzimar Leão Lobato, de idade não divulgada, e o motorista de ônibus José Roberto de Oliveira, 45 anos, suposto autor da linha 004 acabou em tragédia.

De acordo com informações repassadas, tudo começou porque o passageiro pediu ao motorista para descer em frente a uma loja no bairro Educandos e o motorista não avisou, então começou a discussão entre o homem e o motorista.

O fato aconteceu na rua dona Mimi Bairro Morro da Liberdade Zona Sul de Manaus, a discussão continuou dentro do ônibus até que o motorista puxou uma faca e atingiu o homem no peito.

Os moradores do local tentaram socorrer o homem ferido. O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) chegou ao local para prestar os primeiros socorros e levar o homem ao pronto socorro.

Por volta das 15h a vítima chegou ao SPA e minutos depois não resistiu ao grave ferimento.

Por volta das 18h, os agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo para a sede do órgão. O motorista está foragido e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) segue à procura do autor da facada.

A reportagem do Portal Em Tempo aguarda a nota da empresa ao qual o motorista de ônibus presta serviço.

Vídeo:

