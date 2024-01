Projeto de Lei propõe férias fracionadas para policiais militares no Amazonas

Manaus (AM) – A deputada estadual Dr.ᵃ Mayara Pinheiro Reis (Republicanos) protocolou o Projeto de Lei nº 1.238/2023 para permitir o fracionamento de férias aos policiais militares do Amazonas.

O projeto prevê o acréscimo do inciso 5º ao artigo 61 da Lei n.º 1154/1975 que, caso seja sancionado, passará a vigorar com a seguinte redação: “As férias poderão ser fracionadas em até três períodos por ano com o mínimo de 10 dias por vez”.

Para Mayara, a iniciativa é uma forma de melhorar a qualidade de vida e preservar a saúde mental dos policiais militares.

“Estão se tornando corriqueiras as notícias de policiais militares sofrendo com transtornos psíquicos, em especial com a ansiedade, crises de pânico, alcoolismo, insônia, depressão, perda de interesse ou do sentido da vida. O trabalho intenso e a rotina extensa acabam ocasionando o silencioso adoecimento psíquico de incontáveis policiais”, justifica a deputada no projeto.

Dados da Secretaria de Segurança Nacional (Senasp) apontam que o Amazonas está em sétimo lugar no ranking de estados que mais registram suicídios de policiais no Brasil e é o segundo estado do Norte a registrar mais casos.

A parlamentar afirma ainda que, apesar do levantamento da Senasp, há uma ausência de dados específicos e falta de clareza sobre informações de mortes de policiais em decorrência de lesão autoprovocada ou suicídio. E isso não afeta apenas a categoria de policiais, mas os rumos da segurança pública.

“O assunto tem sido pouco discutido, mas devemos possibilitar e efetivar a formulação de políticas que respondam ao problema e acolham profissionais com a saúde mental comprometida, mas que permanecem trabalhando em contato direto com a comunidade”, reforça no PL.

O projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Rosivaldo Cordovil assume interinamente a presidência da Câmara Municipal de Manaus

No primeiro ano de mandato, Débora Menezes apresenta 63 Projeto de Lei na Aleam

Deputada defende instalação de placas em braille nas rodoviárias do Amazonas