Novo vídeo mostra momento exato da queda do helicóptero da PRF

Novas imagens mostram o momento exato da queda do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que transportava uma das vítimas do acidente entre duas carretas nesta segunda-feira (8) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Uma câmera em um carro registrou a cena.

Segundo a corporação, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência logo após decolar. Ninguém se feriu.

Novas imagens mostram momento exato da queda do helicóptero da PRF em BH.



–> Ninguém ficou ferido. pic.twitter.com/ektvycT7be — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 9, 2024

O pouso forçado foi realizado na Avenida Tereza Cristina, que ficou totalmente interditada. Segundo o comandante da PRF Aurélio Leal, a aeronave sofreu uma queda de rotação.

“Nós estávamos em seis. Todo mundo bem, ninguém se feriu, graças a Deus, o local foi o melhor possível depois que a gente teve a queda de rotação. Infelizmente, a cauda bateu na cerca”, disse.

O acidente entre as carretas no Anel Rodoviário, na Região Oeste da capital, deixou três pessoas feridas.

A bordo da aeronave estavam o comandante Aurélio Leal, o operador da PRF Lucas Puppim, o copiloto Marlus Paiva, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Júlio Guerra e o enfermeiro Alexsandro Marcos, além da vítima do acidente entre as carretas, que foi levada de ambulância para o Hospital João XXIII.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada.

O órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para realizar a a ação inicial da ocorrência, para coleta de dados, preservação de indícios, verificação dos danos causados e outras informações necessárias para a investigação.

Em nota, a PRF afirmou que a aeronave envolvida na ocorrência está com a manutenção e documentação regulares.

“As aeronaves da Polícia Rodoviária Federal passam por rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados”, disse a instituição.

*Com informações do g1.

