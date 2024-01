E.ducar impulsiona uso da inteligência artificial no sistema de ensino brasileiro

Projeto Edtech Brasil IA conta com tecnologia avançada para transformar as escolas do país

Manaus (AM) – A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros e não seria diferente na educação. Neste cenário, a edtech E.ducar tem sido fundamental para viabilizar novas tecnologias no ensino fundamental das escolas públicas de diversas cidades brasileiras. Um exemplo é o Projeto Edtech Brasil Inteligência Artificial, que transforma os espaços escolares e a aprendizagem com recursos avançados como hardwares de prototipação e inteligência artificial, além de contar com uma plataforma de aprendizagem adaptativa e personalizada.

“O projeto foi lançado em 2023 e já marca presença em 100 escolas de todo o país. A IA educacional prepara os alunos para desafios atuais e antecipa possibilidades de avanço das tecnologias. Ela traz aos estudantes o desenvolvimento de habilidades de reflexão sobre o contexto em que vivem, bem como forma cidadãos engajados e conscientes para enfrentar os desafios do futuro”, disse Moacir Filho, empreendedor amazonense e fundador da E.ducar.

O projeto Edtech Brasil IA conta ainda com uma metodologia de programação que usa blocos físicos durante as aulas. As unidades são ferramentas que substituem as linhas de códigos escritas pela linguagem de programação usual com formatos e cores específicos que remetem à função de cada bloco. E é a combinação destas unidades, por meio da formação de estruturas com início, processos e resultados, que forma os programas.

“Os conceitos de programação deste projeto são transmitidos de modo visual e menos complexo do que os códigos padrões da linguagem de programação. E há ainda a possibilidade de os estudantes criarem programas reais, que podem ir desde apresentações até jogos. Tudo de acordo com a imaginação e as habilidades que forem desenvolvendo na escola”, afirma Moacir.

Outra inovação da edtech é a dinâmica plataforma tecnológica E.ducar. O sistema conta com recursos avançados que impulsionam o aprendizado dos alunos. Há atividades com simulações, vídeos, animações e ferramentas de interatividade entre estudantes, professores e os conteúdos. A inteligência artificial presente na plataforma é capaz de analisar o desempenho dos alunos e guiá-los para uma trilha de estudos personalizada.

“A tecnologia ajuda a monitorar o desenvolvimento das habilidades e propõe rotas personalizadas que tornam o ambiente estudantil aberto para aprendizagens mais criativas e colaborativas”, conta o empreendedor.

A empresa E.ducar foi lançada em 2019 e já está presente em mais de 320 cidades brasileiras de estados como São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul. No portfólio da edtech, há soluções educacionais inovadoras para livros, materiais pedagógicos e recursos tecnológicos, marcando presença também na formação dos profissionais da educação.

A edtech é especializada no desenvolvimento e na implementação de inovações para o atendimento às redes de ensino públicas e privadas de todo o Brasil. A marca tem no portfólio soluções inovadoras em materiais didáticos e recursos tecnológicos, além de marcar presença na formação de professores. Fundada em 2019, a E.ducar já contabiliza mais de 1 milhão de estudantes beneficiados por seus recursos pedagógicos e 3.000 docentes formados com as novas tecnologias.

