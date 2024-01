Banda Meu Xodó, 100% Abusado, Uendel Pinheiro: confira a agenda cultural em Manaus

Manaus (AM) – Para quem já está se preparando para o agito da semana, o Êh’Bar é a opção certa! Forró, pagode, sertanejo e funk estão entre os ritmos confirmados para animar o público nos dias: 09, 12 e 13 de janeiro e conta com as atrações: 100% Abusado, Banda Meu Xodó, Uendel Pinheiro, Daniel Trindade, No Sigilo, A Vibe, Forró Du Gavião e os DJs Gabe e Paulo Marques. Os eventos começam a partir das 20h, nos respectivos dias, na Rua Rio Itannana, 111 Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

“Preparamos uma semana bastante animada para o público que busca opções para diversão e ainda teremos promoções de Budweiser em dobro, enquanto durar o estoque do lote promocional. As mulheres terão entrada liberada até às 23h”, destacou Rafael Alves, um dos responsáveis pelo Êh’Bar.

Programação:

Situado no Vieiralves, o Êh’Bar funciona às terças, quintas, sextas e sábados, promovendo diversas bandas e promoções de bebidas a cada noite. Confira a programação semanal:

Terça Caótica – terça-feira, 09/01 – com as bandas: 100% Abusado, Banda Meu Xodó, Daniel Trindade e DJ Paulo Marques

Rolê absurdo – sexta-feira, 12/01 – com: No Sigilo, A Vibe, Forró Du Gavião e DJ Gabe.

DU Neida – sábado, 13/01 – com: Uendel Pinheiro, Banda Meu Xodó, 100% Abusado e DJ Paulo Marques;

Reservas podem ser feitas pelo telefone: 92 99242-3705 ou pelo instagram: @ehbar.am

