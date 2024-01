Brasileiros passaram a fazer mais atividades culturais em 2023 no comparativo com 2022

Manaus (AM) – A quarta edição da pesquisa “Hábitos Culturais”, realizada pela Fundação Itaú em parceria com o Datafolha, mostra que a cultura é fonte de bem-estar para os brasileiros e está ajudando as pessoas a enfrentarem e prevenirem questões de saúde mental. A arte contribui para melhorar o relacionamento em casa e no trabalho, e diminui a sensação de solidão e tristeza.

Segundo a pesquisa, a cultura é apontada por 54% dos indivíduos como a atividade que mais proporciona bem-estar, seguida por outras atividades de lazer (parques, igrejas, praia, passeios) e de atividades físicas e esportivas, ambas com 19% das respostas. Um número de 3% mencionou séries e novelas em especial, e 9% não souberam informar. O levantamento ouviu 2.405 pessoas de 16 a 65 anos em todas as regiões do país, por meio de entrevistas presenciais e telefônicas, entre os dias 1º e 28 de setembro de 2023.

Dos 54% que veem bem-estar na cultura, 18% dizem que o cinema é a atividade preferida para se sentir bem, seguida por assistir a shows e festivais de música (15%) e ir ao teatro (12%). Ouvir música e dançar ficaram com 9% das menções e ir a museus somou 4% das menções, mesmo índice para atividades genéricas de cultura. A leitura foi apontada por 3% – um reflexo dos baixos índices de leitura no Brasil, infelizmente.

Frequentar shows e festivais de música agrada a 15% dos brasileiros, segundo o levantamento – Foto: Divulgação

Segundo a pesquisa Fundação Itaú/Datafolha, 61% concordaram plenamente que programas culturais reduzem o estresse, 58% dizem que melhoram o relacionamento em casa, 61% apontam que diminui a sensação de tristeza. Já 57% informam que atividades culturais melhoram a qualidade de vida, 61% indicam diminuição da solidão e 50% dizem ajudar na melhora do relacionamento no trabalho.

De acordo com o levantamento, 42% dos entrevistados declararam ter tido algum problema de saúde mental nos últimos 12 meses e que, destes, 63% procuraram algum tipo de tratamento. Ainda segundo a pesquisa, as mulheres (53%) foram mais afetadas pelas questões de saúde metal e emocional que os homens (30%). A incidência foi maior, também, entre os indivíduos das classes D e E (51%) do que entre os entrevistados das classes A e B (33%).

A ocorrência também foi maior entre os indivíduos de 25 a 34 anos (53%), seguida pelos grupos de 16 a 24 anos e 45 a 65 anos, ambos com 42%. O grupo de 35 a 44 anos apresentou 34% de incidência. Do total dos afetados, 55% estão sem trabalho. No recorte geográfico, 45% dos afetados vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro; e 37% na RM de São Paulo. Considerando por região, 50% são do Nordeste.

Mais cultura

Os brasileiros passaram a fazer mais atividades culturais em 2023 no comparativo com 2022, segundo o levantamento. A pesquisa apontou que 96% dos entrevistados declararam ter realizado atividades culturais em 2023, entre on-line e presenciais. Quando questionados se realizaram as atividades antes de 2023, o índice verificado é de 89%.

Ouvir música e assistir filmes e séries em plataformas de streaming são as atividades culturais mais realizadas pelos brasileiros: 82% dos entrevistados declararam ter ouvido música em plataformas digitais em 2023. O consumo de podcasts foi outro destaque do levantamento. O produto caiu no gosto dos brasileiros e 48% dos entrevistados dizem ter realizado este tipo de atividade em 2023.

A leitura de livros on-line e ebooks também experimentou crescimento, segundo o levantamento Datafolha/Fundação Itaú. A leitura desses produtos em telas saltou de 30% dos indivíduos, em 2022, para 42% da amostra na pesquisa de 2023.

*Com informações da Tribunal do Norte

