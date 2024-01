Shopping de Manaus dá início à megapromoção de janeiro, com descontos de até 70%

Manaus (AM) – Fugir do tumulto das compras de final de ano e aproveitar as ofertas que geralmente são oferecidas pelo comércio varejista para a renovação de estoques ou mesmo adquirir um item que ficou para trás nas compras natalinas são motivos que fazem muitos consumidores aguardar, com ansiedade, as promoções de janeiro.

O Manauara Shopping, que tem um mix de mais de 230 lojas de variados segmentos do comércio varejista e serviços, abriu, na segunda-feira (8), a sua primeira temporada de liquidação do ano de 2024, com descontos que chegam a até 70% em lojas como Reserva, Lacoste, Maria Filo, Jogê, Live, VR, Valisere, Taco e Levis, dentre outras. A campanha de liquidação prossegue até o dia 22 de janeiro.

Todas as lojas participantes da liquidação, assim como os produtos em promoção, estarão identificados com TAGS, balões e stoppers personalizados, facilitando ao cliente localizar com rapidez os itens promovidos.

“Além da variedade de produtos em oferta, o Manauara inova ao disponibilizar aos clientes um personal shopper para ajudá-los na decisão tanto para o uso pessoal quanto para presente”, revela a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

O profissional, que presta consultoria em compras e auxilia na escolha de produtos, estará presente nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21. Também nos fins de semana, o shopping receberá a visita de personagens que irão animar e promover a diversão.

Férias e PKXD

Janeiro também coincide com as férias escolares, e a partir de terça-feira (9), o Manauara Shopping oferece o evento presencial temático PKXD, uma experiência imersiva ao universo criativo de um dos jogos mais populares do mundo desenvolvido pela Afterverse.

Até o dia 25 de fevereiro, a criançada poderá se divertir com atrações como piscina de bolinha, giro radical, kid play com escorregador, crazy run (corrida maluca), oficinas e jogos interativos.

Além disso, as crianças que participarem do parque se divertirão no jogo online PKXD, com direito a um PET exclusivo do Manauara. A cada hora comprada para o parque, ela ganha um promocode para ter direito ao resgate do PET. A estação está montada na entrada pela avenida Umberto Calderaro.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões”, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

