Equipe amazonense representa o Estado no GP de São Paulo Mil Milhas, em Interlagos

Manaus (AM) – A equipe Just Motors Racing representará o Amazonas, entre os dias 25 e 28, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde acontece o Grande Prêmio Mil Milhas de Interlagos. O evento representa a maior corrida automobilística de longa duração da América Latina. Na disputa, que deve durar 12 horas, serão 60 carros competindo.

“Teremos a chance de levar o nome do Estado do Amazonas para pódio. É um novo desafio, um novo sonho se realizando”, disse Paulinho De’ Carli, empresário e proprietário do Grupo Just Motors e da equipe Just Motors Racing, além de ser piloto de kart e automobilismo.

Além de Paulinho, a equipe é formada pelo seu pai, Paulo De’ Carli, e outros três pilotos que fortalecem a equipe: Márcio Pavanely, empresário e piloto de kart e automobilismo; Walter Netto, empresário, piloto e ex-piloto da categoria Stock Car; e Guilherme Campos, empresário e piloto de kart e automobilismo.

Estrutura

A Just Motors Racing vai para o GP Mil Milhas com uma estrutura maior que a dos últimos anos, apresentando um carro novo e mais rápido.

“Graças a incentivos que estamos recebendo, 2024 será um ano em que a equipe poderá participar de várias corridas nacionais, levando e divulgando o Amazonas para todo o Brasil”, destacou Paulinho.

Em setembro de 2022, Paulo De’ Carli Filho e Marcio Pavanely conquistaram o segundo lugar na categoria ‘500km’ (6h de corrida), de Interlagos. Nesta disputa, os dois foram os primeiros amazonenses a participarem e, consequentemente, a conquistarem o pódio em uma das corridas de automobilismo mais tradicionais do Brasil.

Em 2023, a Just Motors Racing fez suas estreia na Mil Milhas e conseguiu a Pole Position. No entanto, por problemas mecânicos, a prova não pôde ser concluída.

Sobre a Mil Milhas

A Mil Milhas Brasileiras é uma prova automobilística de longa duração criada em 1956 por Wilson Fittipaldi, piloto de automóveis, empresário e radialista brasileiro, especializado em automobilismo.

A prova tem como objetivo demonstrar a qualidade dos produtos automotivos fabricados no país, servindo de campo para testes através da realização de uma competição esportiva de velocidade e resistência para automóveis.

Programação

A equipe Just Motors Racing vai encarar uma intensa programação no autódromo de Interlagos. No dia 25, acontece a cerimônia de abertura a partir das 12h. No dia seguinte, já serão realizados os treinos das equipes e será definida a classificação.

No dia 27, corridas preliminares devem encher os olhos do público apaixonado pelo automobilismo. E às 00h do dia 28, o momento mais aguardado pela Just Motors Premium: a largada oficial da Mil Milhas.

