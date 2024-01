Inscrições abertas para corrida de rua de 5km e 10km em fevereiro na capital amazonense

Manaus (AM) – A 12ª edição da Cia Sport Run está com inscrições abertas. Com o tema ‘Movidos pela Superação’, a corrida acontece no dia 4 de fevereiro (domingo), às 6h, com largada e chegada no Manauara Shopping (entrada da avenida Umberto Calderaro).

A edição 2024 da tradicional corrida de rua promovida pela Cia Athletica Manaus poderá ser disputada nas categorias feminino e masculino, nas seguintes modalidades: individual (5km ou 10km), pessoas que fazem uso da cadeira de rodas (5km) e pessoas com deficiência visual (5km). Para participar, os interessados devem se inscrever, até 31 de janeiro, no site https://www.ticketsports.com.br/e/xii-cia-sport-run-37492. A taxa de inscrição é R$ 95.

Os inscritos vão receber um kit de participação composto por camiseta oficial da prova, uma viseira, uma squeeze e número de peito, além de possíveis brindes ofertados pelos patrocinadores.

A entrega dos kits vai acontecer nos dias 2 e 3 de fevereiro, na loja Track & Field, localizada no piso Castanheiras do Manauara Shopping, nos seguintes horários: dia 2, sexta-feira, das 14h às 20h; dia 3, sábado, das 10h às 13h.

Premiação

Todas as pessoas que concluírem a prova nos tempos máximos previstos para a realização receberão medalha de participação. Os três primeiros colocados em cada modalidade vão receber troféus.

*Com informações da assessoria

