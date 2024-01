No Equador, ex-jogador do Barcelona é assassinado a tiros em velório

Em meio a onda de violência no país, Jair Lemos foi morto em Guayaquil

Jair Lemos, jogador com passagem pelas categorias de base do Barcelona-EQU, foi assassinado a tiros nessa segunda-feira (8), no Equador.

O atleta estava em um velório, no sul de Guayaquil, no momento em que dois homens em uma moto efetuaram diversos disparos à queima-roupa. Os motivos do ataque ainda não foram revelados.

Em nota, o clube confirmou a morte de Jair Lemos. O Barcelona-EQU também prestou sentimentos aos amigos e familiares.

Veja a nota oficial do Barcelona-EQU

“O Barcelona Sporting Club expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Jair Lemos, que em vida foi jogador de nossas categorias de base. Todos nós que integramos a instituição expressamos nossas mais profundas condolências aos seus familiares e amigos, unindo-nos à sua dor neste momento. Voe alto, Jair!.”

Na última temporada, Jair Lemos defendeu o Atlético Porteño, na terceira divisão equatoriana.

