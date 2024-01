Empresário Brasileiro sequestrado por criminosos no Equador é libertado

Eric Lorran Vieira, irmão do empresário brasileiro Thiago Allan Freitas, que havia sido sequestrado no Equador, disse por meio dos stories no Instagram que ele foi libertado pela polícia local.

Na quarta-feira (10), o filho do brasileiro havia feito um vídeo divulgando o caso e pedindo ajuda financeira para o resgate, pois os criminosos tinham pedido US$ 3 mil (cerca de R$ 14.720) de resgate e a família só conseguiu enviar US$ 1.100 (cerca de R$ 5.400).Na gravação, Eric comemora o ocorrido: “Conseguimos, caral***! Meu irmão está bem, acabei de falar com ele por chamada de vídeo. Obrigado a todo mundo que falou, a todo mundo que correu atrás. Nosso governo também, as emissoras que ajudaram e deram mais força, à polícia do Equador”.

Conflito no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou estado de “conflito armado interno” no país. Com isso, ele autoriza as Forças Armadas a realizar operações para “neutralizar” os grupos criminosos que estão provocando terror.

*Com informações da IstoÉ

