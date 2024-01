Ana Hickmann nega boatos de namoro com Edu Guedes

Dupla trabalhou junta no "Hoje Em Dia", da Record TV, entre 2005 e 2009

A apresentadora Ana Hickmann desmentiu, na tarde desta segunda-feira (15), os boatos de que estaria namorando seu colega de profissão Edu Guedes. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa.

O assunto começou a esquentar quando Ana e Edu se encontraram no fim do ano em um resort e ganhou força após o jornalista Ricardo Feltrin ter afirmado em seu canal do YouTube, nesta segunda, que ela havia assumido o relacionamento para os amigos.

“Foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, explicou a equipe de Ana Hickmann.

Os dois trabalharam de 2005 a 2009 no “Hoje Em Dia”, da Record TV. Edu ficou no comando da atração, sobretudo dos quadros de culinária, até 2015, ano em que a apresentadora voltou ao programa.

Nesse meio tempo, ela esteve no “Tudo É Possível” e no “Programa da Tarde”, também na emissora do bairro da Barra Funda, localizado na zona oeste de São Paulo.

Ana segue no “Hoje Em Dia” desde então, enquanto Edu Guedes apresenta o “The Chef”, na Band.

Ex-marido de Ana Hickmann aciona corte internacional

A defesa do empresário Alexandre Correa acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e pediu intervenção da corte internacional no caso em que acusa a apresentadora Ana Hickmann de alienação parental.

Em representação enviada à CIDH, os advogados relatam que a ex-modelo descumpriu uma decisão da Justiça paulista, que determinou que o filho do casal, de 9 anos de idade, passasse um período das férias escolares com o pai, entre os dias 3 e 10 de janeiro.

Segundo a determinação judicial, a criança ficaria com Alexandre nesse período, das 9h às 18h, sendo retirada e devolvida à casa da mãe pelos avós paternos.

O empresário alega que Ana Hickmann teria se recusado a entregar o filho aos cuidados do pai, “permitindo apenas rápido encontro para lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com o filho e amigos”.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Mãe de Ludmilla critica declarações de Rodriguinho no BBB24: “é puro recalque”

Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro pela 2ª vez

BBB24: Rodriguinho fala sobre tarefas domésticas no programa: ‘Nunca lavei panela na minha vida’