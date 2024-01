Na terça-feira (16), um homem de 25 anos foi preso suspeito de matar uma menina de 12 anos, que foi encontrada sem vida no bairro Bela Vitória, em Belo Horizonte (MG).

A câmera de segurança registrou o momento em que a menina entra na casa do suspeito, por volta das 10h13 da manhã. Horas depois, entre 13h13 e 13h30, o homem é gravado saindo da casa com a menina no colo, desacordada e a deixa na calçada. Nesse momento, ele usa uma camisa diferente de quando entrou com a jovem na residência. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte da garota foi constatada ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi preso por suspeita de homicídio. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na região leste de Belo Horizonte.

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o caso é investigado. Segundo a corporação, peritos foram enviados até o local para “coletar vestígios e informações que subsidiarão as investigações”.

Câmeras flagram homem deixando menina de 12 anos morta em calçada. pic.twitter.com/0KNVQJoSDu — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 17, 2024

*Com informações do UOL

