Dupla é presa por tráfico de drogas na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos, na sexta-feira (12), por tráfico de drogas e em cumprimento de mandado de prisão pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A prisão ocorreu no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, após denúncias.

Os policiais militares foram informados em denúncias que, no beco Santa Luzia, vários homens estariam armados e comercializando entorpecentes. Ao chegar, os suspeitos fugiram em diversas direções, mas um deles seguiu para uma residência abandonada, onde foi abordado. Com ele, foi apreendido 29 porções de cocaína.

Ainda durante a abordagem, a equipe policial recebeu informações que outro suspeito de mandar atirar em uma viatura da 8ª Cicom, no dia 28 de dezembro, estaria no beco da União. Os PMs foram ao local, onde o suspeito foi abordado e com ele foi encontrado 21 porções de substância de cocaína.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, ao ser feita a consulta do nome dos suspeitos, foi verificado que um deles estava com um mandado de prisão em aberto.

