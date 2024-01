Oito pessoas morrem em colisão entre caminhão e kombi

Oito pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e uma kombi na rodovia PE-50, em Pernambuco, na manhã deste sábado (20).

A colisão aconteceu em Glória do Goitá, na região da Zona da Mata. Os veículos trafegavam em lados diferentes da rodovia e colidiram de frente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas morreram no local: cinco homens e uma mulher. As outras vítimas foram levadas em estado grave para a Unidade Mista Maria Gaião Guerra, em Glória do Goitá, mas a administração do local confirmou a morte de mais dois passageiros.

Duas pessoas estavam no caminhão, que transportava sacos de farinha. As outras sete vítimas estavam na Kombi.

O motorista do caminhão foi socorrido consciente, mas apresentava dores abdominais e escoriações. Ele foi socorrido para o Hospital de Feira Nova e depois encaminhado para um hospital do Recife. O seu estado de saúde não foi divulgado.

