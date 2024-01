Acidente entre carro e motorista de aplicativo deixa feridos na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Uma colisão entre um carro e uma moto resultou em ferimentos para um motociclista de aplicativo e seu passageiro, neste sábado (13), na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o condutor do carro modelo Fiat Punto, que tentava acessar a avenida principal, percebeu a presença de um caminhão vindo no sentido oposto. Quando o veículo realizava a manobra para a pista, a motocicleta ultrapassou o caminhão e acabou colidindo com o carro.

Por outro lado, o condutor da motocicleta sustentou que o motorista do carro ingressou na avenida de maneira abrupta, impedindo sua visualização do veículo.

A colisão fez com que os ocupantes da motocicleta fossem arremessados. O condutor sofreu ferimentos nas pernas, enquanto o passageiro, que não fazia uso de capacete, acabou com lesões na cabeça.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidas a uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o estado de saúde das vítimas. A situação está sendo monitorada pelas autoridades competentes.

