Centro de estudos de Manaus realiza live com especialistas em Enem

Especialistas farão uma análise do edital, calcularão ao vivo as notas de corte e esclarecerão as dúvidas dos participantes

Manaus (AM) – Nesta segunda-feira (22), o Vetor Centro de Estudos realiza uma live com especialistas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entre eles, Frederico Torres, mais conhecido como professor Fredão, referência quando o assunto é a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada para calcular a nota do Enem. A transmissão acontecerá às 18h30, por meio do canal do cursinho no YouTube: https://youtube.com/@souvetor.

Durante a live, os especialistas farão uma análise do edital, calcularão ao vivo as notas de corte e esclarecerão as dúvidas dos participantes. “Vai ser uma oportunidade para os candidatos entenderem como a TRI funciona na prática e como ela pode influenciar a sua performance no Enem”, explica a diretora geral do Vetor, Solian Rocha.

Segundo o professor Fredão, a TRI não calcula apenas o acerto do candidato, mas o considera dentro de uma coerência pedagógica. Isso pode resultar em até 200 pontos de diferença entre candidatos no mesmo patamar, devido a acertos em itens com diferentes níveis de dificuldade.

Ele explica que a metodologia TRI leva em conta três aspectos importantes: o grau de dificuldade de cada questão, se o candidato tem a proficiência requisitada na matéria, e o acerto ao acaso, o famoso chute.

Os candidatos com melhores desempenhos no Enem são aqueles que tiveram mais acertos de questões fáceis e médias do que as difíceis, pois a TRI entende que ele apresentou um comportamento coerente, ou seja, não “chutou”.

No entanto, isso não significa que o candidato não deve chutar na prova, pelo contrário, principalmente porque a questão em branco vale muito menos que um acerto casual. “Por isso, é importante que o candidato fique atento, principalmente se ele sonha com a aprovação em cursos concorridos como o de Medicina, por exemplo”, destacou o professor Fredão.

Resultado

Referência em aprovação nas principais universidades regionais e do país, o Vetor Centro de Estudos tem se destacado por oferecer diferenciais na preparação de seus alunos, entre eles, a orientação pedagógica personalizada, tutoria, professores especialistas nas bancas e processos seletivos, material didático exclusivo e com foco nos editais, plataforma com bancos de provas, e simulados até os dias que antecedem a prova.

E essa receita do Vetor se traduz em resultado. Somente em 2023, o cursinho contribuiu para a aprovação de mais de 750 alunos, sendo 350 do Enem, 300 da UEA e mais de 90 no Processo Seletivo Contínuo (PSC) 3, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

