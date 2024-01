Famílias afetadas por incêndios em Manaus devem ser inseridas no ‘Minha Casa, Minha Vida’

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na segunda-feira (22), que novas medidas integradas, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), serão direcionadas às áreas afetadas pelo incêndio ocorrido no último sábado (20), no Bairro do Céu, no Centro da cidade. As ações visam inserir as famílias atingidas no programa “Minha Casa, Minha Vida”.

“Esse mês de janeiro nós tivemos dois incêndios de grande proporção aqui na cidade, no último sábado (20), no bairro do Céu e também na Praça 14, no dia 12. Me reuni com secretário de habitação Jesus Alves, e nós já estamos direcionando ações para essas duas áreas, para que a gente possa incluir os moradores que tiveram as suas residências atingidas pelo incêndio no programa de calamidade do ‘Minha casa, Minha vida’ e, assim, essas pessoas vão poder ter as suas casas sendo construídas através desse programa. Isso é o trabalho da prefeitura também com relação à habitação”, afirmou Almeida.

O “Minha Casa, Minha Vida”, também é destinado para famílias que moram em áreas de risco, conforme o programa de calamidades da Defesa Civil Nacional.

Segundo o secretário da Semhaf, Jesus Alves, as equipes já iniciaram o levantamento preliminar das áreas atingidas.

“O nosso papel é levantar esses dados preliminares, saber, efetivamente, quem estava morando nessas áreas e, diante disso, buscar as alternativas que venham resolver esse problema lamentável”, completou o secretário Jesus Alves.

Como resposta imediata ao ocorrido, as famílias também receberam, via Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), cestas básicas, colchões de casal e solteiro, além de lençóis, visando garantir conforto e suprimentos essenciais às vítimas.

