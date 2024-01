Bernard Arnault supera Elon Musk e volta a ser pessoa mais rica do mundo

Bernard Arnault, presidente global da LVMH – que é dona de marcas como Louis Vuitton e Sephora -, ultrapassou Elon Musk e se tornou o homem mais rico do mundo.

Segundo a Forbes, o patrimônio líquido do francês chegou aos US$ 207,8 bilhões de dólares, um acréscimo de US$ 23,6 bilhões em um só dia.

Isso aconteceu após um salto de mais de 12% nas ações de sua empresa, que apresentou bons resultados nas vendas globais do quarto trimestre.

Bernard Arnault chega ao topo da lista enquanto Musk lida com problemas internos na Tesla. De acordo com a Forbes, a fortuna de Elon Musk encolheu em mais de US$ 18 bilhões, com os papéis da companhia de carros elétricos caindo 26,5% em janeiro.

*Com informações de CNN

