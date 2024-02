Prefeitura de Parintins abre seletivo para agentes comunitários de saúde e de endemias no AM

Parintins (AM) – A Prefeitura de Parintins divulgou na manhã desta quinta-feira, 08 de fevereiro, o edital do Processo Seletivo Público para contratação de 261 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 25 Agentes de Combate às Endemias (ACE), para as zonas rural e urbana, além de formação de cadastro de reserva.

A apresentação do edital foi feita na sala de reuniões da Prefeitura pelo prefeito Bi Garcia; secretário de Saúde, Clerton Rodrigues; assessor Jurídico da Semsa, Gerson Oliveira; presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Rosa Barbosa; presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, Josafá Santos; procurador geral do município, Rondinelli Farias; controlador do município, Harald Dinely Filho; entre outros servidores.

Para concorrer às vagas do edital é necessário que o candidato tenha obrigatoriamente os cursos introdutórios de agente comunitário de saúde ou introdutório de agente de combate às endemias, com carga horária mínima de 40 horas, e noções informática. O requisito para a exigência dos cursos introdutórios de ACS e ACE consta na Lei Federal 11.350/06.

Todas as informações referentes ao Processo Seletivo Público estão contidas no edital publicado no site da Prefeitura de Parintins e no Diário Oficial dos Municípios.

A remuneração para os dois cargos será de R$ 2.824,00 para 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas entre os dias 16 de fevereiro de 2024 a 02 de março de 2024, exclusivamente pela internet, sendo que cada cargo ofertado contará com e-mail específico para envio das inscrições.

O processo será realizado em três etapas:

1 – Análise documental para verificar se o candidato preenche os requisitos mínimos para inscrição;

2 – Prova escrita com 40 questões objetivas de múltipla escolha;

3 – Prova de títulos.

A previsão para a homologação do resultado final é dia 31 de maio de 2024, e as contratações na segunda quinzena de junho.

Concurso público

O prefeito Bi Garcia informou que, após o Carnaval, a gestão iniciará o processo de contratação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) para formatação do edital e realização do concurso público da Prefeitura de Parintins.

*Com informações da assessoria

