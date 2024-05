CBA lança projeto para atrair empresas do Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) — O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou a importância dos diálogos voltados aos assuntos estratégicos para o futuro da Amazônia e fez, ainda, uma comparação do projeto “CBA Conecta” com o projeto das “Jornadas de Integração e do Desenvolvimento” promovidas pela Suframa nos Estados da sua área de abrangência. De acordo com ele, ambas buscam fomentar ambientes de colaboração e disseminação de informações para estimular a geração de negócios.

O secretário da Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Economia Verde, Descarbornização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Rodrigo Rollemberg, afirmou que o Ministério tem uma expectativa muito grande para o CBA e que tem dado prioridade às questões envolvendo o órgão por entender a sua representatividade para o desenvolvimento da bioeconomia em toda a região amazônica.

“Descobri próximo dos 65 anos que o importante não é ser maduro, é ser verde, portanto, estamos aqui focados nessa agenda verde. Não é por acaso que na nova política industrial brasileira temos a missão número 5, sendo da bioeconomia, descarbonização e transição de segurança energética. Esse é um tema que todo o mundo está de olho. Estou impressionado com o interesse do mundo inteiro na área de bioeconomia, toda semana recebo dois, três embaixadores de vários lugares do mundo querendo informações sobre a Amazônia”, disse Rollemberg, convidando também os presentes para um evento a ser realizado na terça-feira (30) de apresentação do “Selo Amazônia”.

“Este evento de hoje é apenas o início de outros similares que serão realizados pelo CBA. É uma importante forma de mobilização e de aproximação entre o CBA e as indústrias, centros de pesquisa, universidades e outros, visando à formação de parcerias. O que nós veremos aqui é um portfólio dos serviços que vão remeter para o futuro do nosso Estado e da nossa Amazônia, especialmente”, pontuou Saraiva.

Entre as propostas apresentadas como parte do processo para tornar o CBA um ambiente promotor de negócios e inovação, foi apresentado o “CBA Open” que consiste em uma estrutura compartilhada com empresas, associações, organizações de fomento e ICT, espaços de coworking e de realização de eventos, laboratórios multiusuários, um condomínio de startups e o estabelecimento de parcerias com renomadas escolas de bionegócios.

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevêdo, a instituição disponibilizará todo o apoio que for necessário para contribuir com o trabalho do CBA em prol do desenvolvimento econômico e social da região.

A próxima edição do CBA Conecta alcança os Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT’s) de caráter público e privado, bem como as associações e cooperativas.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa e o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado Amazonas (FIEAM) também participaram do evento.

*Com informações da assessoria

