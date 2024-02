Carga de mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em embarcação no rio Içá

Manaus (AM) – Uma carga de 1.1711,80 quilos de maconha foi apreendida, nesta terça-feira (13), em um embarcação no rio Içá, na região do Alto Solimões, no Amazonas. A ação aconteceu por meio do Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) “Raposo Tavares”, com agentes da Marinha do Brasil. O material apreendido foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus).

Os agentes suspeitaram da embarcação após os condutores tentarem escapar da abordagem, abandonando a embarcação na margem do rio. Na ocasião, ninguém foi preso. Após a apreensão da embarcação, o grupo de inspeção do navio, com auxílio de cães farejadores, encontrou vários pacotes com as substâncias entorpecentes.

As ações de Patrulha Naval na região estão sendo realizadas para reprimir crimes transfronteiriços e ambientais na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Aviões também estão sendo utilizados na ação.

Além do NPaFlu “Raposo Tavares”, também fazem parte da ação uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91) e um Destacamento do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (1ºBtlOpRib). As ações na região são decorrentes da realização de Patrulha Naval em área de fronteira, sob a jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval.

Leia mais

Em Manaus, três homens são presos por tráfico de drogas

Homem morre em colisão entre motocicletas na AM-010

Marinha e Polícia Federal apreendem duas toneladas de ‘haxixe’ em veleiro