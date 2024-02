Manauara Fabricio Andrey enfrenta Ruan Alvarenga no card principal e promete um show

No próximo dia 2, os amantes do jiu-jitsu e grappling têm um encontro marcado com a emoção e a técnica no evento Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC) 3, que será realizado na BC Fight Week, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento, que pela primeira vez será realizado no Brasil, promete lutas eletrizantes e uma atmosfera de alta intensidade, com destaque para a aguardada disputa entre o talentoso manauara Fabrício Andrey e o habilidoso Ruan Alvarenga.

Destaque no ADXC 1, após vencer Márcio André em um duelo eletrizante, Fabricio Andrey retorna ao octógono do evento como grande expectativa do público. Com um estilo agressivo e explosivo, o lutador da Alliance promete dar um show aos fãs presentes no Expocentro no próximo sábado, 2.

“Estou sempre preparado, nunca paro de treinar, então o que muda são alguns detalhes. Fiz um treino mais específico por conta do octógono, do tempo de luta e pensando no meu adversário. É uma luta só, então eu quero entrar lá para deixar tudo de mim e entregar um grande show como foi na minha estreia”, afirma Fabrício.

Natural de Manaus, Fabrício deixou sua cidade natal aos 16 anos rumo a São Paulo. Lá, passou pelas mãos de Melqui Galvão e, mais recentemente, Fábio Gurgel, na Alliance, e consolidou-se como um dos grandes talentos do jiu jitsu na atualidade. Apesar disso, o jovem atleta, de 24 anos, não esquece suas raízes. O amor por Manaus e sua rica cultura permanecem vivos, e sempre que possível, ele visita a cidade, seus antigos professores e a família. Não abre mão das tradições locais, especialmente da tradicional tapioca com açaí, que, segundo ele, é o segredo de sua incrível força e resistência.

“Sempre que posso vou a Manaus, eu amo a minha cidade, a minha cultura. Não falo da boca para fora. Quando me perguntam de onde sou faço questão de encher a boca e falar que sou de Manaus. Os treinos lá também era muito duros, sempre rolava depois aquele açaí com tapioca para dar aquela força. Esse é o segredo (risos). Às vezes, sinto saudades, mas sempre tento lembrar do motivo pelo qual optei me mudar. Queria melhorar de vida, ajudar minha família e estou conseguindo. Então isso me dá forças para continuar”, conta.

Nos bastidores do esporte, Fabrício Andrey nutre outro sonho: abrir uma hamburgueria, sua paixão culinária. Ele planeja investir em sua educação para poder empreender nessa área, mostrando que suas ambições vão além do octógono.

“O que eu planejo para o futuro? Abrir uma hamburgueria (risos). Sempre que me perguntam falo isso e todo mundo ri, acha que é brincadeira. Eu adoro hambúrguer, sempre tive isso na minha cabeça. Mas quero estudar, aprender a gerir um negócio e tirar esse plano do papel”, revela o manauara gente boa.

Com uma trajetória marcada por determinação, o manauara promete continuar inspirando não apenas no mundo das lutas, mas também como empreendedor e exemplo de superação. O ADXC 3 será mais uma oportunidade para os fãs testemunharem o talento e a garra desse verdadeiro orgulho manauara.

*Com informações da Assessoria

