Lutador manauara vence campeonato de jiu-jitsu em New Orleans, nos Estados Unidos

Michel Ribeiro foi campeão nas categorias pesadíssima e absoluta do New Orleans International Open 2024

Manaus (AM) – O lutador de jiu-jitsu, Michel Ribeiro, natural de Manaus, participou do New Orleans International Open 2024, no último domingo (4). A competição internacional aconteceu no Centro Cívico de Convenções Pontchartrain, na cidade localizada no estado da Luisiana, e o manauara foi campeão nas categorias pesadíssima e absoluta. O evento foi realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), uma das mais importantes federações mundiais da modalidade.

O campeonato realizado no último final de semana foi considerado uma Copa do Mundo da modalidade, já que contou com os melhores atletas em atividade de diversos continentes. Representando a bandeira do município, Michel também conquistou títulos na categoria e no absoluto no Austin Open, campeonato que aconteceu no estado do Texas, em 2020.

De volta à Terra do Tio Sam, em julho de 2023, o atleta disputou o American Nacional em Las Vegas, onde subiu ao pódio ao conquistar a medalha de bronze. Michel também conquistou campeonatos de Gi e No-Gi – sendo o Gi a luta com kimono, e No-Gi, sem kimono -, realizados em Salt Lake City, em Utah.

Trajetória

O gosto pelo esporte começou ainda criança, mas a história do faixa preta na arte suave começou aos 17 anos por incentivo da irmã, Caroline Ribeiro. Segundo o atleta, antes de começar a treinar jiu jitsu, Michel praticou natação, treinou capoeira e praticou luta livre.

Atualmente, o amazonense possui novos desafios e um deles é o Mundial Master de Jiu-Jitsu 2024, organizado pela IBJJF, que acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Para conquistar a vaga, Michel irá participar do Oklahoma City Open, que acontece no mês de abril, na cidade de Oklahoma, e do Baton Internacional Open, que acontece no mês de maio, na cidade de Los Angeles, cidade da Califórnia.

Com este currículo, o amazonense foi morar fora do país para se preparar melhor para as disputas. Michel diz que se sente realizado em se qualificar como um atleta profissional.

“Estou em uma das minhas melhores fases como atleta. Realizando mais um sonho. E mais um deles será lutar mais uma vez o maior evento de jiu-jitsu do mundo, que será o campeonato mundial. Com todo o caminho percorrido até aqui, já me sinto um campeão”, afirmou Michel.

