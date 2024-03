Navio de carga afunda no Mar Vermelho dias após ataque de rebeldes Houthi

Naufrágio do cargueiro deixou mancha de óleo de 29 quilômetros de extensão no mar, representando um risco ambiental

Um navio de carga atingido no mês passado por um míssil balístico disparado pelos rebeldes Houthi do Iêmen afundou no Mar Vermelho, segundo o Comando Central dos EUA no sábado (2).

O naufrágio do Rubymar, que transportava 21 mil toneladas de fertilizantes, representa um risco ambiental no Mar Vermelho, segundo o Comando Central dos EUA.

“À medida que o navio afunda, também apresenta um risco de impacto subterrâneo para outros navios que transitam pelas movimentadas rotas marítimas da hidrovia”, acrescentou.

O M/V Rubymar, um graneleiro de propriedade do Reino Unido e com bandeira de Belize, estava lentamente entrando na água desde 18 de fevereiro, quando foi atingido por um dos dois mísseis balísticos disparados do território Houthi, no Iêmen.

Dias depois, criou uma mancha de óleo de 29 quilômetros de extensão no Mar Vermelho.

Os danos sofridos pelo Rubymar são potencialmente os mais significativos para um navio causado por um ataque lançado pelos Houthis, apoiados pelo Irã, que há meses têm como alvo a navegação comercial no Mar Vermelho.

Os ataques a uma das rotas marítimas mais importantes do mundo perturbaram o comércio global e alimentaram receios de um conflito regional mais amplo meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas.

