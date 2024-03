BBB 24: Enquanto casamento de Buda chega ao fim, Pitel está em relação aberta

O flerte entre Lucas Henrique — também conhecido como Buda no BBB 24 — com Giovanna Pitel gerou consequências para o casamento do participante. No entanto, para a sister, a situação foi um pouco diferente, já que ela vive um relacionamento aberto.

Após a aproximação dos participantes, Camila Moura, mulher do professor de capoeira, se pronunciou dando indícios de que o seu casamento havia chegado ao fim.

Por sua vez, Weslley Toldelo, namorado de Pitel, reafirmou em entrevista à coluna Play, do O Globo, sobre o acordo feito com a assistente social.

Segundo ele, dos dez anos juntos, apenas nos últimos três a relação se tornou aberta. “Nesse tempo, fomos amadurecendo juntos. Aí achamos melhor abrir. Mas não falamos com quem a gente “ficou”, e isso acontece quando eu estou viajando”, explicou.

“Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo”, ainda acrescentou o rapaz.

Ainda nas primeiras semanas de programa, Weslley havia confessado para o Gshow que ficaria com ciúmes apenas em uma situação: caso um beijo acontecesse diante das câmeras.

“Se rolar um beijo de língua, aí sim, pode ser que eu fique com um pouco de ciúme em relação a isso. A gente tem um relacionamento aberto, mas eu nunca presenciei”, garantiu.

*Com informações da CNN Brasil

