Mercado de Manaus lança primeiro rótulo de vinho

Manaus (AM) — O Pátio Gourmet inova mais uma vez, tornando-se a primeira rede de supermercados da região Norte a lançar um vinho de marca própria. O “Essência di Pátio” é o primeiro de três rótulos que serão lançados gradativamente pela rede nos próximos meses. O novo produto será apresentado para convidados em evento nesta quinta-feira (14). No mesmo dia estará disponível nas três lojas do Pátio Gourmet – nas avenidas Djalma Batista, bairro Chapada, Via Láctea, Aleixo, e rua Terezina, no Adrianópolis.

Liderado pelo experiente sommelier Alexsander de Oliveira, o projeto dos vinhos Pátio Gourmet foi estruturado e amadurecido durante um ano, com pesquisa, busca por vinícola parceira e desenvolvimento do rótulo. “A proposta é oferecer aos apreciadores de vinho uma bebida de extrema qualidade e que vai proporcionar uma experiência enogastronômica especial”, destaca.

Alexsander, que é professor da Associação Brasileira de Sommelier (ABS) e presidente da entidade no Amazonas, atuou em projetos de desenvolvimento de vinhos durante sua passagem pelos restaurantes do chef Claude Troisgros. “Trouxemos toda a expertise dos projetos anteriores para o desenvolvimento dos rótulos do Pátio Gourmet e tenho certeza que vai surpreender os clientes”, frisa.

O Pátio Gourmet, diz ele, se destaca sempre pelo pioneirismo e não poderia ser diferente em relação aos vinhos próprios da marca.

“Estamos dando um passo em direção à inovação, trazendo para o consumidor amazonense novas experiências. Esse é o primeiro de uma série de três vinhos, com grande potencial de mercado”, enfatiza.

Segundo Alexsander de Oliveira, o “Essência di Pátio” é um vinho cabernet sauvignon, de uvas da serra gaúcha, de cor rubi intenso, maturado em barrica de carvalho francês. É uma bebida com aroma de frutas negras maduras, como amora e ameixa, tabaco e especiarias. No paladar, é um vinho equilibrado, macio e de boa acidez. “Tenho certeza de que é um vinho que vai surpreender positivamente os consumidores”, destaca.

No rótulo, o vinho homenageia a região amazônica, com elementos da floresta e do rio. “Essa foi a forma que encontramos de registrar e fortalecer a essência do Pátio Gourmet, uma empresa fincada no coração da floresta”, frisa.

Alexsander explica que o “Essência de Pátio” harmoniza com cortes de carnes nobres, como chorizo, ancho e picanha. É também uma excelente bebida para acompanhar carnes maturadas, como Dry Aged e queijos como canastra, parmesão e emental.

*Com informações da assessoria

