VÍDEO: flutuantes se chocam após rompimento de cabo de aço no AM

Flutuantes se chocaram após cabos de aço se romperem devido a força da correnteza do Rio Madeira, em Borba, no interior do Amazonas. O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (18).

Segundo informações preliminares, um posto de combustíveis flutuante foi arrastado pela correnteza após ter se desprendido do cabo de aço que o firmava em terra.

Os cabos se romperam devido à força da correnteza do Rio Madeira e a estrutura colidiu com as outras. Acompanhe o momento em vídeo compartilhado por moradores nas redes sociais:

VEJA: Flutuantes se chocam após rompimento de cabos de aço em Borba. pic.twitter.com/v8EZ8vK45p — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 19, 2024

Apesar do desespero, não há informações sobre vítimas envolvidas no acidente.

